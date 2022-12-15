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حالة الطقس اليوم الخميس 15/12/2022 فى مصر

الخميس، 15 ديسمبر 2022 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الخميس 15/12/2022 فى مصر الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم  الخميس ،  ارتفاع طفيف بالحرارة ، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر،  معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ،   حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس :  القاهرة العظمى 25  درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية : 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 17 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 16 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 16 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى بنها الصغرى 15 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 15 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 14 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 15 والعظمى 25
 
 درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 15 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 14 والعظمى 24
 
 درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 15 والعظمى 25
 
 درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 15 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 19 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 14 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 15 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 10 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 14 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 15 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 14 والعظمى 24
  
درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 05 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 06 العظمى 22
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 15 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 12 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 10 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 10 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 11 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 12 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 13 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 13 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 09 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 12 والعظمى 26
 
 درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 19 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 20 والعظمى 24
 
 
 

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