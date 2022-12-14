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صور الأقمار الصناعية.. الأجواء مستقرة و الحرارة أعلى من معدلاتها بالقاهرة

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 10:26 ص
صور الأقمار الصناعية.. الأجواء مستقرة و الحرارة أعلى من معدلاتها بالقاهرة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استقرار فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء مع فرص أمطار خفيفة على مناطق محدودة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.
 
وأشارت صور الأقمار الصناعية، إلى أنه بالنسبة لدرجة حرارة القاهرة الكبرى، فهى أعلى من معدلاتها بمقدار من (درجة الى درجتين مئوية)  بالنسبة لهذا الوقت من العام.
 
وتابعت: متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى 25 درجة مئوية والسواحل الشمالية 24 درجة مئوية، وشمال الصعيد 26 درجة مئوية، أما جنوب الصعيد 27 درجة مئوية.
 
ويشهد اليوم الأربعاء، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

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