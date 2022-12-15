جهاز التطوير والتجميل بالإسماعيلية يواصل أعماله فى رفع كفاءة المسطحات الخضراء

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالحدائق المفتوحة والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمحافظة، وتنفيذا لتلك التوجيهات قام جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية بمواصلة أعماله فى مسطحات وميادين المحافظة، حيث قام العاملون بالجهاز بأعمال صيانة بحديقة الخالدين، وقص جميع الأشجار وتهذيب أسوار نباتات الدودونيا، بجانب قص المسطحات الخضراء بالمعدات الحديثة وإزالة ورفع جميع المخلفات والحشائش غير المرغوب فيها.

وأضحت تغريد أبو السعود رئيس جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية، أنه قام فريق عمل آخر، بصيانة المسطحات الخضراء داخل المدرسة الزخرفية، وقص وتهذيب جميع الأشجار وكذلك زراعة نباتات مثمرة داخل وخارج المدرسة، وذلك فى ضوء مبادرة "اتحضر للأخضر".