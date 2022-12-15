اليوم السابع
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الخميس، 15 ديسمبر 2022 12:13 م
أكرم القصاص
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جهاز التطوير والتجميل بالإسماعيلية يواصل أعماله فى رفع كفاءة المسطحات الخضراء

الخميس، 15 ديسمبر 2022 12:03 م
جهاز التطوير والتجميل بالإسماعيلية يواصل أعماله فى رفع كفاءة المسطحات الخضراء أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء
الإسماعيلية- صبرى غانم

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وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالحدائق المفتوحة والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمحافظة، وتنفيذا لتلك التوجيهات قام جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية بمواصلة أعماله فى مسطحات وميادين المحافظة، حيث قام العاملون بالجهاز بأعمال صيانة بحديقة الخالدين، وقص جميع الأشجار وتهذيب أسوار نباتات الدودونيا، بجانب قص المسطحات الخضراء بالمعدات الحديثة وإزالة ورفع جميع المخلفات والحشائش غير المرغوب فيها.
 
وأضحت تغريد أبو السعود رئيس جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية، أنه قام فريق عمل آخر، بصيانة المسطحات الخضراء داخل المدرسة الزخرفية، وقص وتهذيب جميع الأشجار وكذلك زراعة نباتات مثمرة داخل وخارج المدرسة، وذلك فى ضوء مبادرة "اتحضر للأخضر".
 
 
أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء (1)
أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء (1)

أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء (2)
أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء (2)

أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء (3)
أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء (3)

أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء (4)
أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء (4)

أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء (5)
أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء (5)

أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء (6)
أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء (6)

 


الاسماعيلية

مدينة الاسماعيلية

اتحضر للأخضر

المسطحات الخضراء

نباتات مثمرة



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