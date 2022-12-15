تفاصيل صفقة بيع إيلون ماسك 22 مليون سهم من شركة تسلا

كتبت ريهام عبد الله

لجأ الملياردير الأمريكى إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية ، لبيع نحو 22 مليون سهم من شركة صناعة السيارات الكهربائية هذا الأسبوع، مقابل 3.58 مليار دولار.

وتراجع ماسك للمرتبة الثانية فى قائمة فوربس لأغنياء العالم، إذ تبلغ ثروة إيلون ماسك 174 مليار دولار حسب تقديرات فوربس اللحظية، وفقا لفوربس الشرق الأوسط.

عمليات البيع الأخيرة تمت خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري، وفقًا لإفصاحات مقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية .

وصفقة البيع الأخيرة، هى رابع عملية بيع يقوم بها الرئيس التنفيذي للشركة خلال عام 2022.

إيلون ماسك كان قد حاول عدة مرات الخروج والتهرب من إتمام صفقة "تويتر" لكنه فشل، ولجمع أموال كافية لإتمام صفقة الشراء، قام ببيع العديد من أسهم تيسلا، بواقع نحو 8.5 مليار دولار في أبريل، ثم 6.9 مليار دولار أخرى في أغسطس، ورغم أنه تعهد بأنه قد انتهى من بيع الأسهم، قام في نوفمبر ببيع أسهم بقيمة 3.95 مليار دولار أخرى من حصته ، وقلصت مبيعات ماسك الأخيرة حصته في شركة تسلا إلى نحو 13.4%وفقًا لبيانات رفينيتيف.

ومن جهة أخرى واصل سهم شركة تسلا التراجع ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، مع انتقاد المستثمرين، بما في ذلك بعض مؤيدي إيلون ماسك، انشغاله بشركة تويتر على حساب تسلا، بالإضافة إلى إصداره العديد من التصريحات أضرت بأداء السهم.

وتراجعت أسهم تسلا أكثر من 55% حتى الآن هذا العام، لتصبح أحد أسوأ الأسهم أداءً بين شركات صناعة السيارات الكبرى وشركات التكنولوجيا هذا العام.

كما تراجعت القيمة السوقية لشركة تسلا لتبلغ 495.13 مليار دولار، انخفاضًا من أكثر من تريليون دولار في أكتوبر 2021.