وذكرت شبكة (سي.إن.بي.سي.) الأمريكية أن الأسهم المباعة بلغت قيمتها حوالي 3.6 مليار دولار، وفقًا لإيداع مالي صدر ليلة أمس /الأربعاء/، مشيرة إلى أن المعاملات جرت بين يومي الاثنين والأربعاء من هذا الأسبوع وفقًا للإيداعات لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.



ولم يعد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك أغنى شخص في العالم، حيث تنازل عن هذا اللقب لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "لوي فيتون" (LVMH) برنارد أرنو، في ختام يوم الاثنين الماضي، وفقًا لمجلة فوربس.