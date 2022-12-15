تعرف على خدمات يقدمها الموقع الإلكترونى لتراخيص المخلفات

كتبت منال العيسوى

حددت وزارة البيئة، من خلال النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات "WMRA"، عبر الموقع الإلكترونى الخاص بجهاز تنظيم وإدراة المخلفات التابع لوزارة البيئة، بعض الخدمات التي يتم تقديمها للمستفيدين والمتعاملين فى هذا الملف سواء الشركات أو منظمات المجتمع المدنى العاملة في مجال المخلفات.

ويقدم الموقع عددا من الخدمات المتعلقة بالمخلفات، حيث إنه يتم التقديم إلكترونيا، بتقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير البيانات والوثائق المطلوبة.

أولا: إصدار ترخيص مزاولة نشاط جمع ونقل المخلفات غير الخطرة.

ثانيا: إصدار التراخيص للمنشآت العاملة بأنشطة جمع ونقل المخلفات غير الخطرة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

رابعا: إصدار ترخيص فى مجال جمع ونقل المخلفات غيرالخطرة.

جدير بالذكر أنه يتولى جهاز تنظيم وإدراة المخلفات بإنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، وذلك من خلال إشراف الجهاز على إدارة ونشر هذه المعلومات والبيانات على نحو يمكن إتاحتها وتبادلها ورصد التغيرات التى تطرأ عليها.