بالقانون.. حوافز تمويلية وفنية لشركات منظومة جمع ونقل وتدوير المخلفات

‏كتبت منال العيسوي

أكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سيقوم بدعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تعمل في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية، وذلك من خلال تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية، من أجل تعزيز دورهم لانجاح منظومة إدارة المخلفات، حيث تحدد اللائحة التنفيذية للقانون، الشروط اللازم توافرها للحصول علي ذلك التمويل .

وفى سياق متصل يقوم جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بتخصيص مواقع إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية، طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تلتزم بتنفيذ نظم لتجميع المخلفات البلدية ونقلها وتحديد المواعــيد المناسبة لذلك داخل المدن والمراكز والأحياء والقري والمجتمعات العمرانية الجديدة وإلا وجب محاسبة المختـص إداريـًا .

كما حظر القانون إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأمــاكن المخصصة لذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية