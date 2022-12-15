تضامن كفر الشيخ: قافلة طبية بـ 4 قرى لفحص مئات المرضى غير القادرين

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان عن تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بقرية قزمان مركز قلين، وقريتي اسحاقة وعزبة لين بكفر الشيخ، وقرية الملاحة بسيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقامت القافلة على مدار يوم كامل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من "صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ واعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك".

وأكد السيد مسلم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد مسلم بالمجهودات المبذولة في خدمة وتنمية المجتمع، والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكداً علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.