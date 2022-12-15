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الخميس، 15 ديسمبر 2022 05:00 م
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تسعيرة خدمات ترخيص نقل وجمع المخلفات تتراوح من 5 لـ200 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل

الخميس، 15 ديسمبر 2022 03:39 م
تسعيرة خدمات ترخيص نقل وجمع المخلفات تتراوح من 5 لـ200 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل أموال
كتبت منال العيسوى

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صنفت وزارة البيئة، من خلال النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات عبر الموقع الالكترونى الخاص بجهاز تنظيم وادراة المخلفات التابع للوزارة ، بيان تصنيف خاص بتسعيرة خدمة إصدار ترخيص مزاولة نشاط جمع ونقل المخلفات غير الخطرة، وإصدار التراخيص للمنشآت العاملة بأنشطة جمع ونقل المخلفات غير الخطرة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، تتراوح مابين 5.500 الى 200 الف جنية 
 
وحددت وزارة البيئة الأسعار الخاصة بالخدمات طبقا للسعة والقدرات للخطة التشغيلية سواء كان كيان مؤسسى أو أفراد، لبعض الخدمات التي يتم تقديمها للمستفيدين والمتعاملين في هذا الملف سواء الشركات او منظمات المجتمع المدنى العاملة في مجال المخلفات .

رسوم الترخيص لمدة عام بالجنيه المصرى لنقل وجمع المخلفات

من صفر إلى 20 طنا يوميا من المخلفات الصلبة حوالى 5,500
 من 21 إلى 100 طنا يوميا من المخلفات الصلبة تصل إلى 18,000
من 101 إلى 200 طنا يوميا من المخلفات الصلبة 36,000
من 201 إلى 400 طنا يوميا من المخلفات الصلبة 70,000
من 401 إلى 800 طنا يوميا من المخلفات الصلبة 140,000
من 801 إلى 1200 طنا يوميا من المخلفات الصلبة 165,000
فوق 1201 طنا يوميا من المخلفات الصلبة 200,000
 

المخلفات

المخلفات الصلبة

رسوم المخلفات

رسوم الجمع

رسوم التحصيل

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