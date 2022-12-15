تجارة سوهاج تنظم ندوة عن الشمول المالى والاستدامة والتكنولوجيا المالية,, صور

سوهاج - محمود مقبول

نظمت كلية التجارة بجامعة سوهاج، بالتعاون مع قطاع الشمول المالي والاستدامة وتطوير الأعمال ببنك مصر، تحت عنوان "الشمول المالي والاستدامة والتكنولوجيا المالية FinTech" بحضور كلاً الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج ، الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة والدكتور محمد الصغير عميد الكلية، المحاضر محمد فؤاد سبيع مسئول التثقيف المالي والاستدامة وتطوير الأعمال ببنك مصر، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك بالمدرج المركزي بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.

وخلال كلمته أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة أن الشمول المالي هو أحد الأدوات الهامة لتحقيق البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة، من خلال إمكانية تحقيق التمكين الاقتصادي، تموضحا أهميته الاجتماعية والاقتصادية والتي من خلالهما تتحقق العدالة عن طريق تقديم الخدمات الملائمة، بما يضمن الاستقرار المالي للأفراد والمؤسسات، خاصة ان الشمول المالي يتيح التغطية لجميع الفئات المجتمعية في القطاع المصرفي من أجل الاستفادة بالمنتجات والخدمات المالية.

وأضاف عبد الخالق ان للشمول المالي دورًا رئيسيًا في مواجهة تحديات الفقر والبطالة والتنمية، و يمثل حلقة مهمة لتوليد فرص العمل والتخفيف من تأثير التقلبات الاقتصادية والمالية وتشجيع الاستثمار، لافتاً إلى أن الندوة تأتي تنفيذاً لمبادرة النشاط المصرفي المصري تحت إشراف بنك مصر لتدريب طلاب الكلية على كافة الجوانب البنكية وتقليل الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، والتي سوف يتم تنفيذها في إجازة منتصف العام على مدار 15 يوماً ويحصل الطالب بعد اجتيازها على شهادة معتمدة من نموذج النشاط المصرفي.

وأوضح الدكتور خالد عمران ان التكنولوجيا المالية هي تلك المنتجات والخدمات التي تعتمد على التكنولوجيا لتحسين نوعية الخدمات المالية أو المصرفية التقليدية، و تتميز هذه التكنولوجيا بأنها أسرع وأرخص وأسهل ويمكن لعددٍ أكبر من الأفراد الوصول إليه، مضبفاً ان الندوة تناولت أهمية الشمول المالي وأهمية التحول الرقمي في بناء الجمهورية الجديدة، حيث تعمل الدولة جاهدة على تعزيز الشمول المالي في مصر بإعتباره أحد ركائز النمو والتحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الإصلاح الاقتصادي، كما يساعد في تحسن مستوى المعيشة داخل الدولة وانخفاض معدلات الفقر من خلال احتوائه شرائح معينة داخل المجتمع كالفقراء، ومحدودي الدخل، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار الدكتور محمد الصغير إلى أن الندوة تهدف إلى إيضاح الجوانب التطبيقية والاستراتيجية للشمول المالي وكيفية الاستفادة من التطورات التكنولوجية عامة وتكنولوجيا المعلومات بشكل خاص في إدارة عمليات الشمول المالي ورقمنة المعاملات المالية، موضحاً انه خلال الندوة تم شرح أهم طرق التخطيط المالي لحياة الطالب الجامعي، كيفية إعداد الميزانية الشخصية، أهمية الادخار وأفضل أساليب الادخار الرسمية، كما تناولت المحاضرة التكنولوجيا المالية وكيف تؤثر على توجهات عملاء البنك وعن رحلة العميل داخل البنوك المصرية وعن خطة الدولة للتحول الرقمي، إلى جانب تناول موضوع الاستدامة ومعاييرها وتوصيات مؤتمر المناخ cop27 بخصوص التغيير المناخى.

وجدير بالذكر أنه خلال فعاليات الندوة تم تنفيذ مسابقة تثقيفية للطلاب على موقع kahoot عن محاور الندوة، وتم توزيع هدايا عينية على الطلبة المتميزين بالمسابقة.

حضر الندوة كلاً من الدكتور مروان جابر مدير وحدة الجودة بالكلية، عدد من مسئولى بنك مصر - الإدارة المركزية لمنطقة فروع سوهاج المحاسب السيد عبدالشافي عويضه نائب أول مدير عام، المحاسبه دعاء معروف عباس نائب مدير إدارة، المحاسب أحمد رزق عبدالحميد مسئول التنظيم بمنطقة فروع سوهاج.



ندوة عن الشمول المالى والاستدامة والتكنولوجيا



أستكمال توزيع الجوائز على الطالبات



تسليم الطلاب الفائزين



درع الجامعة لمحاضر الندوة



رئيس الجامعة يسلم الدرع للمدير العام



صورة تذكارية فى ختام الندوة



طلاب كلية التجارة بالندوة



فريق البنك المشارك بالندوة