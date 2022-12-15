اليوم السابع
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"بلينكن" يؤكد التزام الإدارة الأمريكية بتعزيز أطر التعاون مع مصر فى مختلف المجالات

الخميس، 15 ديسمبر 2022 01:58 ص
"بلينكن" يؤكد التزام الإدارة الأمريكية بتعزيز أطر التعاون مع مصر فى مختلف المجالات جانب من لقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الأمريكى
واشنطن - محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في واشنطن مع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،  أن وزير الخارجية الأمريكي رحب بزيارة الرئيس السيسى إلى واشنطن، والتى تأتى فى إطار دعم مسيرة العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على نحو بناء وإيجابي، مؤكداً التزام الإدارة الأمريكية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات، ودعم جهود مصر الحثيثة في السعى نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية فى المنطقة. 
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الأفريقية فى ضوء القمة الأمريكية الأفريقية الحالية، حيث شدد الرئيس على ان القارة الأفريقية تحتاج الى بنية أساسية قارية مكتملة الأركان تدعم تنفيذ الجهود والمبادرات التي تستهدف الدول الأفريقية، وليكن ذلك من خلال مشروع دولى ضخم يحشد الموارد والدعم من الدول الكبرى والخبرات التنموية العالمية لبلورة رؤية شاملة لتلك البنية الأساسية التى تعتبر حتمية لنجاح جهود التنمية في القارة. 
 
كما تم التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، ذات الاهتمام المشترك خاصة قضية سد النهضة الأثيوبي، حيث اكد الرئيس بتمسك مصر بتطبيق مبادئ القانون الدولى ذات الصلة ومن ثم ضرورة إبرام اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد مليء وتشغيل السد للحفاظ على الأمن المائى لمصر وعدم المساس بتدفق المياه فى نهر النيل الذي قامت عليه اقدم حضارة عرفتها البشرية منذ آلاف السنين، ومن جانبه اكد وزير الخارجية الأمريكي دعم بلاده لجهود حل تلك القضية على نحو يحقق مصالح جميع الأطراف ويراعى الأهمية البالغة التى تمثلها مياه النيل لمصر.
 
وعبر الجانبان عن الحرص المتبادل لتدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بينهما مع والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والتطلع لتعظيم التنسيق والتشاور المشترك خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف القضايا السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية الامريكى

سد النهضة

القمة الأمريكية الأفريقية

القمة الامريكية الافريقية

القمة الأفريقية الأمريكية

القمة الافريقية الامريكية

الرئيس السيسى

السيسى

الرئيس السيسي

افريقيا

أفريقيا

زيارة الرئيس السيسى لأمريكا

زيارة الرئيس السيسى لواشنطن

زيارة السيسى لواشنطن

اليوم السابع بلس

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