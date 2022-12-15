اليوم السابع
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بايدن: جائحة جديدة ستأتي بلا شك

الخميس، 15 ديسمبر 2022 05:00 ص
بايدن: جائحة جديدة ستأتي بلا شك الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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أعرب الرئيس الأمريكي عن قناعته بأن العالم سيواجه جائحة جديدة في وقت ما، مشددا على ضرورة الاستعداد لها.

وقال بايدن خلال القمة الأمريكية الإفريقية بواشنطن، الأربعاء، إن الولايات المتحدة قدمت 231 مليون جرعة من اللقاحات لـ 49 دولة إفريقية أثناء وباء فيروس كورونا، واستثمرت في إنتاج اللقاحات في هذه القارة.

وأضاف: "بينما نحارب انتشار كوفيد-19، نواصل إنشاء منظومات متينة أكثر للرعاية الصحية، والمؤسسات، وزيادة الجهود لضمان إمكانية الحصول على الخدمات الطبية للجميع، لنكون على قناعة بأننا مستعدون بشكل أفضل لحل مشاكل الرعاية الصحية، بما في ذلك جائحة جديدة، وهي ستأتي بلا شك".

وأشار بايدن إلى أن علاقات الشراكة بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية ستكون "مفتاح النجاح" بالنسبة للعالم كله. وقال: "عندما تحقق إفريقيا نجاحا، تحققه الولايات المتحدة أيضا. وينجح العالم كله".

وأكد أن الولايات المتحدة تعتزم العمل على تطوير البنية التحتية الإفريقية، مشيرا إلى أن الشركات الأمريكية عقدت صفقات مع الدول الإفريقية على هامش القمة، بقيمة تزيد على 15 مليار دولار.


جو بايدن

امريكا

جائحه

افريقيا

كوفيد 19



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