المسطحات المائية تستجيب لأهالى المنزلة وتبدأ البحث عن تمساح صغير بترعة الفروسات

الدقهلية - محمد الحبشي

فى استجابة سريعة لشكوى عدد من أهالى قرية الفروسات التابعة لمركز ومدينة المنزلة، بدأت شرطة المسطحات المائية بمحافظة الدقهلية، بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة المنزلة، وجهاز شئون البيئة، أعمال البحث عن تمساح صغير ظهر فى ترعة أبو الأخضر التابعة للوحدة المحلية بالفروسات.

وقال المهندس السيد عبد السلام، رئيس مركز ومدينة المنزلة، إن غرفة الكوارث برئاسة المركز تلقت بلاغًا من أهالي القرية، بظهور تمساح صغير في ترعة أبو الأخضر بالفروسات، وخوفهم على أطفالهم.

وأضاف عبد السلام، فى تصريحات خاصة، أنه تم التواصل مع شرطة المسطحات المائية وجهاز شؤون البيئة للتعامل مع الموقف، وانتقلت لجنة ضمت النقيب محمد نبيل، من المسطحات، والمهندس أحمد متولي، وصلاح عز الدين، من البيئة، لمكان البلاغ، وجار متابعة البلاغ.

وأوضح عبد السلام أنه تتواجد مع قوة أمنية وجميع القيادات التنفيذية في مكان ظهور التمساح، وتم استدعاء بعض الصيادين المختصين من المطرية، وما زالت أعمال البحث مستمرة.