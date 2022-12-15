القبض على سيدة تصرف معاش والدها المتوفى للإنفاق على زوجها

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها للتصدى لجرائم الإستيلاء على المال العام فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى والاستيلاء على المال العام.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية) بإدخال الغش والتدليس على إحدى الهيئات الحكومية وعدم الإفصاح عن زواجها للإستمرار فى صرف المعاش المستحق لها عن والدها المتوفى وهو الأمر الذى مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية من الهيئة المشار إليها "دون وجه حق".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمة المذكورة وأمكن ضبطها وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.