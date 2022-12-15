السبت.. بدء أعمال مبادرة القضاء على أمراض سوء التغذية بمدارس المنوفية

ومن جانبه ناشد محافظ المنوفية، جموع المواطنين بالتجاوب مع المبادرة الرئاسية حفاظا على صحة أبنائهم وعلاج سوء التغذية عند الأطفال.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، برفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال والنهوض بالصحة العامة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.