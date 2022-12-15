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الرئيس السيسى: مصر تواصل جهودها لتسوية أزمات المنطقة ودعم مؤسسات الدولة الوطنية

الخميس، 15 ديسمبر 2022 11:07 م
الرئيس السيسى: مصر تواصل جهودها لتسوية أزمات المنطقة ودعم مؤسسات الدولة الوطنية جانب من لقاء الرئيس السيسي والسيناتور ليندسي جراهام
واشنطن- محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في واشنطن، السيناتور "ليندسي جراهام"، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي.
 
وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيناتور "ليندسي جراهام" رحب بزيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة، مشيداً بمتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين، ومعرباً عن التطلع لتعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية التي تربط بينهما ونقلها إلى أفاق ارحب خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات. 
 
من جانبه، اعرب الرئيس عن تقدير مصر للعلاقات المتميزة الممتدة عبر عقود بين البلدين الصديقين، ومشيراً في هذا الإطار إلى حرص مصر على مواصلة الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون المشترك.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، فضلاً عن التباحث حول القضايا والأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، حيث أوضح الرئيس في هذا الصدد أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة للمساهمة في تسوية الأزمات الذي تشهدها المنطقة والتي تؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن جهود مصر تهدف إلى السعي لتحقيق الحلول السياسية بالمقام الأول ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، باعتبار ذلك السبيل الفعال للتصدي للعناصر والتنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى إهدار مفهوم الدولة ونشر الفوضى على حساب الأمن والاستقرار. 
 
كما تطرق اللقاء إلى الجهود الجارية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أشار الرئيس إلى أن جهود تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن تتم وفق ثوابت المرجعيات الدولية وحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام، مؤكداً دعم مصر لمختلف الجهود الرامية لتنشيط عملية السلام واستئناف المفاوضات على هذا الأساس، وعلى نحو يضمن حقوق وآمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الأمر الذي يغير الواقع الحالي ويفتح آفاقاً لمرحلة جديدة من الأمن والتقدم والتعايش السلمي لجميع شعوب المنطقة.
 
 

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القمة الامريكية الافريقية

القمة الأمريكية الأفريقية

القمة الامريكية الافريقية

القمة الأفريقية الأمريكية

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