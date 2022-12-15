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الداخلية تضبط 181 قطعة سلاح و387 قضية مخدرات

الخميس، 15 ديسمبر 2022 12:51 م
الداخلية تضبط 181 قطعة سلاح و387 قضية مخدرات حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (181) قطعة سلاح نارى ، (387) قضية مخدرات وتنفيذ (86605) حكم قضائى متنوع.
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن ضبط (26) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 37 متهم لعدد 14 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (7324) حكم قضائى متنوع وضبط (13) قطعة سلاح نارى وأبيض.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى استمرار الحملات.

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