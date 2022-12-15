اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 ديسمبر 2022 05:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط منظومة اتصالات غير مرخصة بالدقهلية

الخميس، 15 ديسمبر 2022 04:50 م
الداخلية تضبط منظومة اتصالات غير مرخصة بالدقهلية حملة أمنية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت بدون ترخيص بالدقهلية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

 

وأكدت معلومات وتحريات شرطة الاتصالات بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (شخصين  - مقيمان بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية) بإنشاء وإدارة منظومة إتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية والجهات المعنية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما بمحل سكنهما ، وبحوزتهما (7 أكسس بونت مختلفة الأنواع – 2 نانو ستيشن مختلفة الأنواع – 2 طبق ربط خارجى – سويتش توزيع – لفة سلك كبيرة الحجم) وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها منهم شهرياً.


اتصالات

الداخلية

حوادث

حملات امنيه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة