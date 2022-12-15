"التنمية المحلية" تعلن ختام الدورة التدريبية لسكرتيرى العموم المساعدين بالمحافظات

كتب على عبد الرحمن

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن ختام الدورة التدريبية الأولي من البرنامج التدريبي السكرتيري العموم المساعدين بالمحافظات، وخاصة محافظات الصعيد، بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندية.

وقال وزير التنمية المحلية، فى ييان اليوم، إن التدريب شارك فيه السكرتيري العموم المساعدين من محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والإسكندرية وأسيوط ودمياط و البحر الأحمر، لافتاً إلى أنه سيتم متابعة إجراءات التطبيق العملي لما تم تناوله من موضوعات أثناء البرنامج التدريبي ليعكس بذلك زيادة كفاءة القيادات المحلية لقيادة التغيير في المحافظات و تكون أكثر فاعلية في توطين أهداف التنمية المستدامة .

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تسعي لزيادة قدرات القيادات المحلية عبر امتلاك المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية على مستوى المحافظات نحو هدف واحد في ظل سعي الحكومة المصرية بتوفير حياة كريمة للمواطنين و الاستجابة لمتطلباتهم و تحسين تقديم الخدمات في ظل توجهات الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوى التعاون القائم بين الوزارة و اتحاد البلديات الهولندي ووكالة التعاون الدولى للاتحاد VNG إنترناشيونال - والتي تعتبر أحد أقدم وأقوى اتحادات الحكومات المحلية على مستوي العالم - لتأهيل وتدريب الكوادر المحلية بعدد من المحافظات وتنفيذ مشروع دعم الإصلاح الإدارى والتنمية المحلية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلي ضرورة الاستثمار في مكتسبات عوائد الاصلاحات الهيكلية و المؤسسية لنظم و مجالات العمل في تطوير الادارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وتأتي منظومة التدريب كأحد الأطر الأساسية في خطة تعميم الممارسات الجيدة و التي تتسق مع توجيهات وزير التنمية المحلية نحو الاستعانة بخبراء ومدربين دوليين في مجال تطوير الادارة المحلية في مصر .

كما يأتي تدريب السكرتيري العموم المساعدين في إطار مرتكزات تدريب القيادات العليا بالمحافظات وذلك علي موضوعات إدارة التغيير و إدارة بيئة العمل والقيادة والتي ستستكمل بحزم تدريبية آخري علي إعداد منظومة التخطيط، التخطيط البرامجي، والمراكز التكنولوجية ودورها فى تحسين الخدمات فى إطار منظومة التحول الرقمى، استراتيجية تنمية الموارد الذاتية المحلية والقوانين التى نظمتها وأنواعها، النهج التشاركى وتطبيق الاعتبارات الاجتماعية والبيئة في مشروعات الإدارة المحلية، أدوات متابعة المشروعات القومية.

وفى ختام البرنامج وجه السكرتيرى العموم المساعدين الذين شاركوا في البرنامج التدريبي الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لحرصهم على رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية بالمحافظات، بما يساهم فى دعم الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافظات، ومحافظات الصعيد على وجه الخصوص .

كما أشادوا بالخبرات التي حصلوا عليها والمحتوي التدريبي خلال الدورة التدريبية والذي سيقوموا بتطبيقه علي أرض الواقع في محافظاتهم .

جدير بالذكر ان وزارة التنمية المحلية كانت قد اختتمت منذ أسابيع قليلة برنامج تدريبي لنواب المحافظين وسكرتيري عموم محافظات الصعيد.