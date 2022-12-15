الاتحاد الأوروبى: 10 مليارات يورو لتسريع البنية التحتية بدول الآسيان

فاطمة شوقى

أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه تخصيص 10 مليارات يورو في إطار استراتيجية البوابة العالمية التابعة له؛ لتسريع استثمارات البنية التحتية في دول جنوب شرق آسيا "الآسيان".

وأشارت المفوضية الأوروبية في بيان نشرته على موقعها الرسمي ، بمناسبة انعقاد القمة التذكارية بين الاتحاد الأوروبي ورابطة آسيان في بروكسل ، إلى أن "أن الحزمة الأوروبية الجديدة ستركز على دعم جهود التحول الأخضر والاتصال المستدام في جنوب شرق آسيا وستتلقى دعمًا من مبادرتين لبرنامج فريق أوروبا؛ هما مبادرة الاتصال المستدام ومبادرة الفريق الأخضر في أوروبا".

وأضاف البيان أنه سيتم التركيز على الاستثمارات على الطاقة والنقل والرقمنة والتعليم وتعزيز التجارة وسلاسل القيمة المستدامة، مع دعم جهود تحول جنوب شرق آسيا إلى اقتصاد أخضر وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية والوظائف".

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - خلال القمة - :"نحتفل اليوم بمرور 45 عامًا على التعاون بين منطقتين تؤمنان بالتعددية والنظام العالمي القائم على القواعد وستعمل البوابة العالمية على تعميق شراكتنا الاستراتيجية، كما ستعمل مبادرة الاتصال المستدام على دعم اقتصاد الآسيان وخلق فرص العمل وحشد الزخم اللازم لمواصلة كفاحنا ضد تغير المناخ".

وأضافت: "أن مبادرة الاتصال المستدام ستعمل على تسريع الاستثمار في البنية التحتية في جنوب شرق آسيا خاصة ما يتعلق بالشبكة الكهربائية لرابطة آسيان لتحسين الوصول إلى الطاقة المتجددة والاستثمار في الرقمنة بما في ذلك الاتصال عبر الكابلات البحرية وتعزيز سلاسل القيمة المستدامة بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا".

في الوقت نفسه، ستعزز مبادرة الفريق الأخضر في أوروبا التي تم إطلاقها مع الآسيان في 18 نوفمبر 2021 شراكة الاتحاد الأوروبي مع المنطقة في مجالات تشمل العمل المناخي وحماية البيئة والتنوع البيولوجي وانتقال الطاقة النظيفة والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث ومنع قطع الأشجار بشكل غير قانوني والاتجار في الحياة البرية وتلوث الهواء.