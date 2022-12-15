الأوقاف تبدأ اليوم توزيع 5000 عمامة أزهرية للأئمة فى 24 محافظة

كتب على عبد الرحمن

تبدأ وزارة الأوقاف اليوم الخميس 15 ديسمبر وحتى الخميس 22 ديسمبر، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، توزيع الدفعة الخامسة من العمامة الأزهرية للمرة الثانية على الأئمة المستحقين لها، وعددهم 5000 إمام.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن توزيع العمامة الأزهرية على الأئمة يأتى في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري كاملًا للأئمة، لافتة إلى أن توزيع العمامة الأزهرية يكون من خلال مديريات الأوقاف فى المحافظات.

ومن المقرر توزيع الزى الأزهرى على الأئمة فى محافظات: " القاهرة – الشرقية - البحيرة – كفر الشيخ – المنوفية – المنيا – قنا – سوهاج – أسيوط – الجيزة – القليوبية – بني سويف – دمياط – الدقهلية – الغربية – الإسكندرية – أسوان – الفيوم – الأقصر – الإسماعيلية – شمال سيناء – مرسى مطروح – الوادي الجديد – بور سعيد".