افتتاح 3 مساجد بتكلفة 7 ملايين جنيه داخل 3 مراكز فى بنى سويف غدا

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن ناصر، ببا وإهناسيا، بالتنسيق مع مديرية وإدارات الأوقاف، لاتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة، لافتتاح 3 مساجد بقرى تلك المراكز غدا الجمعة بتكلفة 7 ملايين جنيه، فى إطار خطة وزارة الأوقاف التى تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

ومن المقرر أن يشهد غدا الجمعة افتتاح مسجد" البصرية/ إحلال وتجديد" التابع لقرية دلاص بمركز ناصر، بتكلفة 2.1 مليون جنيه "جهود ذاتية"، ومسجد"الرحمن القبلي/ إحلال وتجديد" بقرية هربشنت مركز ببا بتكلفة تزيد عن 1.8 مليون جنيه " اعتماد حكومي"، بجانب مسجد "الرحمن الغربي/ إحلال وتجديد" بقرية طما فيوم مركز اهناسيا بتكلفة 3 ملايين جنيه "جهود ذاتية".