وقال الشرطة - في بيان أوردته شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الخميس، إنه تم تأكيد مصرع شخص في موقع الانفجار لم يتم احتسابه سابقًا، معربة عن اعتقادها بأنه لم يعد هناك المزيد من السكان الذين لا يزالوا مفقودين فيما يتعلق بالحادث.

وأكدت الشرطة أن عمليات البحث ستستمر حتى يتم مسح موقع الحادث بالكامل.

وكانت خدمات الطوائ قد أعلنت - الأسبوع الجاري - أنها لم تعد تبحث عن ناجين بعد تفتيش المنطقة منذ وقوع الحادث يوم /السبت/ الماضي، كما أنه لم يتم بعد تأكيد سبب وقوعه الانفجار لوجود العديد من الأسباب المحتملة المختلفة وأنه من السابق لأوانة التكهن.