أسعار النفط تسجل 82.02 دولار لبرنت و76.48 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الخميس 82.02 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 76.48 دولار .

قال حميد علوان، أستاذ الاقتصاد، إن سعر النفط الروسي يحدده السوق، ولا يمكن وضع سقف محدد له، لافتا إلى أن القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي سياسي ذات أبعاد اقتصادية.

وأضاف أستاذ الاقتصاد خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاختلافات السياسية داخل القارة الأوروبية كانت السبب الرئيسي وراء فشل وضع سقف لسعر الغاز، مشيرًا إلى معاناة بعض الدول في قضايا اقتصادية مثل الديون الداخلية، فعلى سبيل المثال تعاني إسبانيا من أزمات اقتصادية أكبر من تلك التي تعانيها ألمانيا، الأمر الذي يخلق حالة من الانقسام حول القرار السياسي الأوروبي.

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن المشكلات الاجتماعية التي تعانيها بعض الدول الأوروبية، التي ظهرت مؤخرًا في صورة تظاهرات بعدد من البلدان، لا يستطيع الاتحاد الأوروبي المساهمة في حلها، سواء من خلال خفض مستويات التضخم، أو رفع معدلات النمو بالقارة.

وأكدت شركة توتال انيرجيز الفرنسية بدء التحضيرات للتنقيب عن النفظ في البلوك 9 بالمياه اللبنانية، موضحا أن الشركة ستقوم خلال النصف الأول من العام المقبل بالتحضيرات اللوجستية وبناء القدرات البشرية للقيام بعمليات الحفر والتنقيب.

وقال المدير التنفيذي للشركة الفرنسية باتريك بوياني - حسبما أوردت صحيفة (النهار) اللبنانية، إن العمل يجري حاليا على إعداد البئر بمشاركة أكثر من 10 موظفين، مشيرا إلى أن فريق العمل سيصل إلى 20 موظفا في لبنان بحلول شهر مارس المقبل.