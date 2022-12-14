اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 01:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

وفاة شخص فى مشاجرة بسبب توك توك بطنطا

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 12:09 م
وفاة شخص فى مشاجرة بسبب توك توك بطنطا جثة - أرشيفية
الغربية – فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص حتفه، إثر ضربه بـ"قالب" طوب على رأسه في مشاجرة نشبت بينه وبين آخرين، بسبب توك توك بمنطقة الغفران بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة للمشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى مدير امن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بمنطقة الغفران ووفاة أحد الأشخاص، وانتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين رجل في العقد السادس من العمر وآخرين بسبب توك توك قامت على إثرها والدة الطرف الثاني بضربه على رأسه بقالب طوب، وتوفي متأثرا باصاباته.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، ونقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
 

 


مدير امن الغربية

طنطا

مشاجرة

اخبار الحوادث

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة