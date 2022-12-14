وفاة شخص فى مشاجرة بسبب توك توك بطنطا

تلقى مدير امن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بمنطقة الغفران ووفاة أحد الأشخاص، وانتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين رجل في العقد السادس من العمر وآخرين بسبب توك توك قامت على إثرها والدة الطرف الثاني بضربه على رأسه بقالب طوب، وتوفي متأثرا باصاباته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، ونقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.