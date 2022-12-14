اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 02:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزير دفاع بيرو يعلن الطوارئ على خلفية احتجاجات تطالب بانتخابات جديدة

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 01:26 م
وزير دفاع بيرو يعلن الطوارئ على خلفية احتجاجات تطالب بانتخابات جديدة بيرو ـ صورة أرشيفية
ليما (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير دفاع بيرو ألبرتو أوتارولا إعلان حالة الطوارئ فى مدينة أريكويبا جنوب البلاد ولمدة 30 يوما لضمان النظام العام، وكذلك لحماية الأصول العامة والخاصة، على خلفية تصاعد وتيرة الاحتجاجات المطالبة بإجراء انتخابات جديدة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير دفاع بيرو للمدينة الليلة الماضية برفقة وزير الداخلية سيزار سرفانتس، بحسب وكالة أنباء بيرو.

وقال أوتارولا: "تم الاتفاق على إعلان حالة الطوارئ فى أريكويبا لمدة 30 يوما، وهذا الإعلان لا يعني أن القوات المسلحة ستنزل إلى الشوارع لقمع السكان، ولكنه يهدف الى حماية الممتلكات الخاصة والعامة.

كما أشار أوتارولا إلى أنه خلال حالة الطوارئ، ستدعم القوات المسلحة الشرطة الوطنية لاستعادة الهدوء والسكينة بين السكان.
علاوة على ذلك، قال الوزير إنه تتم مناقشة إعلان حالة الطوارئ لشبكة الطرق الوطنية، لأن هناك مجموعات من المتظاهرين الذين يمنعون حرية الحركة للمواطنين في جميع أنحاء بيرو.

وحث وزير الدفاع البيروفي جميع المواطنين في الدولة على الانخراط في حوار والتعبير - بطريقة متحضرة - عن كل توقعاتهم ، من خلال الحوار الصادق ، في محاولة لتحقيق نتائج ملموسة.

يذكر أنه على صعيد الأزمة السياسية في بيرو، أعلنت الرئيسة الجديدة دينا بولوارت يوم السبت الماضي أنها ستقدم للكونجرس مشروع قانون لإجراء انتخابات مبكرة، ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه وتيرة الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة بعد الإطاحة بالرئيس السابق المنتخب ديمقراطيا بيدرو كاستيلو ، والذي أودع كاستيو منذ الأربعاء الماضي في الحبس الاحتياطي لفتح النيابة تحقيقا ضده بتهمة التمرد و والتآمر.

وكان البرلمان البيروفي قد قرر عزل الرئيس اليساري بيدرو كاستيلو، رغم إعلانه حل البرلمان وتفعيل حالة الطوارئ في البلاد، واستبداله بنائبته دينا بولوارت، التي أدت لاحقًا اليمين الدستورية كأول رئيسة لبيرو.

 

 


بيرو

وزير دفاع بيرو

اخبار بيرو

احتجاجات بيرو



الموضوعات المتعلقة

7 قتلى على الأقل فى احتجاجات بيرو ضد الرئيسة الجديدة دينا بولوارتى

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 09:47 ص

بيرو على صفيح ساخن.. إعلان الطوارئ بعد اشتعال الاحتجاجات.. الأزمة السياسية تهز البلاد مع تولى الحكومة الجديدة واشتباكات بين النواب باللكمات بسبب الرئيس المعزول.. ودينا بولوارت تعلن إجراء انتخابات مبكرة.. فيديو

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 01:00 ص

بيرو تعلن حالة الطوارئ بعد مقتل شخصين خلال مظاهرات دامية.. فيديو وصور

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 11:08 ص

اشتباك بالضربات واللكمات بين النواب خلال جلسة فى برلمان بيرو.. فيديو

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 10:28 ص

رئيسة بيرو ترغب فى تقديم موعد إجراء الانتخابات إلى أبريل 2024

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 09:29 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة