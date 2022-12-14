اليوم السابع
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أكرم القصاص
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واشنطن: من المهم وجود قنوات تواصل مع روسيا في أوقات الأزمات

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 03:00 ص
واشنطن: من المهم وجود قنوات تواصل مع روسيا في أوقات الأزمات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس
أ ش أ

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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس ضرورة وجود قنوات تواصل مع روسيا خاصة في أوقات الأزمات والنزاعات.


وأعلن برايس، في تصريحات له حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - أن مسؤولين كبار من وزارة الخارجية الأمريكية التقوا الأسبوع الماضي مع نظرائهم من روسيا للحديث عن بعض القضايا التي تخص الجانبين.


وقال إن "اللقاء تناول الكثير من المسائل التي تهم الجانبين ولكنها لا تتعلق بأوكرانيا ولا بالمواطنين الأوكرانيين المحتجزين في روسيا".


وأضاف أن "واشنطن لا تستطيع حاليا الإبلاغ عن أي خطط محددة للاتصال بروسيا، لكنها ترى أهمية مواصلة العمل بشكل خاص في أوقات التوتر والصراع".


وزارة الخارجية الأمريكية

روسيا

نيد برايس

روسيا والولايات المتحدة

الأزمة الأوكرانية



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