هونج كونج تخفف الإجراءات الصحية لاحتواء كورونا اعتبارا من الأربعاء

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أعلنت السلطات في هونج كونج تخفيف الإجراءات الصحية المفروضة لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأنها لن تتطلب بعد الآن استخدام تطبيق الهاتف المحمول للتحكم في الدخول إلى معظم الأماكن المغلقة، كما يمكن للأشخاص القادمين من خارج البلاد دخول الحانات والمطاعم بمجرد وصولهم.

وقال رئيس السلطة التنفيذية في هونج كونج "جون لي" - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الاخبارية الفرنسية إن هذين الإجرائين سيدخلان حيز التنفيذ الأربعاء (14 ديسمبر الجاري) .. مضيفا أنه سيظل إثبات الحصول على التطعيم المضاد لكورونا مطلوبا لدخول أماكن معينة بما في ذلك المطاعم.

وكانت هونج كونج قد التزمت بنسخة من قواعد الصين الصارمة القائمة على "صفر إصابات كوفيد" خلال فترة انتشار الوباء، وشكل هذا الأمر ضربة للاقتصاد وعمق أزمة هجرة العقول من المدينة، بينما رفعت مراكز تجارية منافسة القيود.

يذكر أن هونج كونج تفرض حجرا صحيا إلزاميا في الفنادق على المسافرين القادمين من الخارج (تبلغ مدته 3 أيام)، بينما تلزم السكان وضع الكمامات وتفرض قيودا على الأعمال التجارية، وتحظر تجمع أكثر من أربعة أشخاص في الأماكن العامة.