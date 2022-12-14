اليوم السابع
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"نظافة القاهرة" ترفع "جبل" من مخلفات الهدم بالبساتين

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 04:54 م
"نظافة القاهرة" ترفع "جبل" من مخلفات الهدم بالبساتين جانب من حملة نظافة القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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رفعت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة "جبل" من التراكمات التاريخية من مخلفات البناء والهدم والرتش بمنطقة الأربعين بالبساتين، والذى كان يعد من أكبر التحديات التى تواجه المواطنين بالمنطقة لتشويهها للمنظر العام للمنطقة مع كثرة الكلاب الضالة بها مما يمثل خطورة داهمة علي قاطنى المنطقة. 
 
وتم رفع التراكمات تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وتكليف اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وانارة القاهرة وفي إطار خطة محافظة القاهرة للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضرا و بناء الجمهورية الجديدة التي أطلقتها الدولة المصرية لنشر الوعي البيئي والحفاظ على البيئة بكافة أرجاء القاهرة. 
 
وتم تكليف الإنقاذ المركزي بالهيئة، للمشاركة في المبادرة، حيث كلفت المهندسة رحاب اباظة رئيس الإدارة المركزية للشوؤن الفنيه المهندس إبراهيم عامر مدير إنقاذ حلوان بالدفع بعدد 30 سياره قلاب كبير، و3 لودر وبلدوزر كبير. 
 
وأعرب سكان وأهالى المنطقة عن مدى سعادتهم البالغة من رفع تلك التراكمات التى توجد منذ عشرات السنين.
 
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