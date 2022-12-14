نتائج التصفيات التمهيدية لبطولة كأس الرئيس لحياة كريمة بكفر الشيخ لمواليد 2005‎‎

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت التصفيات التمهيدية لبطولة كأس الرئيس لحياة كريمة لكرة القدم لمواليد 2005، اليوم الأربعاء صعود فريق"المنشية الجديدة" ممثلاً لإدارة شباب سيدى سالم، بعد أن حسمت نتائج لقاءات الأمس، صعود فريقي " محلة ابو على، برج مغيزل " ممثلين للإدارات شباب دسوق ومطوبس فى إطار التصفيات التمهيدية على مستوى الإدارات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

أسفرت اللقاءات بين مراكز شباب سيدي سالم، عن فوز مركز شباب المنشية الجديدة، بالمركز الأول بعد لقائه أمام فريق مركز شباب كفر تيدا، وفوزه بهدفين مقابل هدف من ركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما و يصعد كل فريق مكون من 10 لاعبين للتنافس على كأس بطولة الرئيس على مستوى المديرية و يتم انتقاء 20 لاعب قوام منتخب المحافظة للمنافسة على مستوى الجمهورية .

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن كأس الرئيس لحياة كريمة يأتي ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 و تضافر جهود الدولة و تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو الإهتمام بالشباب من خلال تقديم البرامج الرياضية المتنوعة باعتبارها حقا من حقوقهم و خاصة بقرى حياة كريمة التى تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع القروي بتوفير كافة الخدمات و منها ممارسة الرياضة .

تستمر منافسات كأس الرئيس لحياة كريمة، بمحافظة كفر الشيخ لمواليد 2005، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة وإشراف تنفيذى الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية و فريق عمل الإدارة و يتابع التنفيذ مديرى الإدارات الفرعية وفرق عمل مراكز الشباب.