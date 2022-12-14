وقالت بوبوفا، في اجتماع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الحكومة، "أن الوضع الوبائي في الاتحاد الروسي اليوم يشهد توترات"، موضحة أن "ذلك يرجع إلى ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا، برغم أنه طفيف، إلا أننا نشهده للأسبوع الرابع على التوالي"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.



كما أشارت إلى معدل الإصابة تراجع لمدة شهرين، لكنه "مازال قائم وسيستمر في الارتفاع"، وأضافت أن روسيا تشهد أيضا زيادة ملحوظة في حالات العدوى الفيروسية التنفسية الحادة والإنفلونزا بمعدل يتراوح بين 30 و35٪ أسبوعيا.



وأضافت: "خلال الأسبوعين الماضيين، حدثت هذه الزيادة على وجه التحديد بين أولئك الذين أصيبوا بالمرض وتم نقلهم إلى المستشفى، لذلك، فإن الوضع الوبائي بين مصابي الأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحادة يمثل التحدي الأكبر لنظام الرعاية الصحية اليوم".