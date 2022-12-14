مصرع ما لا يقل عن 120 شخصا جراء الفيضانات بالكونغو

وكالات الأنباء

لقى ما لا يقل عن 120 شخصا مصرعهم فى عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا بعد أن أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وانهيارات الأرضية.

ووفقا لـ"سكاى نيوز"، غمرت مياه موحلة أحياء بأكملها، ودمرت منازل وطرقا بما فى ذلك الطريق السريع إن1 الذى يربط كينشاسا بميناء ماتادى البحرى الرئيسى.

وقال مكتب رئيس الوزراء الكزنغولى فى بيان إن الطريق قد يغلق لثلاثة أو أربعة أيام.

من جهته قال وزير الصحة جان جاك مبونجانى مباندا إن الوزارة أحصت 141 قتيلا لكن العدد بحاجة إلى مراجعة مع الإدارات الأخرى.