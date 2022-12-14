محطة مياه شبين الكوم البحارى تستقبل طلاب كلية التمريض.. صور

المنوفية -فريق المحافظات

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، زيارة ميدانية لطلاب الفرقة الرابعة بكلية التمريض جامعة المنوفية بمحطة مياه شبين الكوم البحارى، للتعرف على حجم الاستثمارات الضخمة التى تضخها الدولة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، والتعريف بمراحل تنقية المياه بدءً من المأخذ حتى وصولها للمواطنين.



وأكد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أهمية تلك الزيارات ومدى تأثيرها الإيجابى فى التعريف بحجم المجهودات التى تبذلها الدولة لتوفير كوب ماء نظيف لكل مواطن، ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك.



وأضاف نجيب أنه تم الحديث عن أهمية المياه بحياة الإنسان وضرورة الحفاظ عليها من خلال ترشيد الاستهلاك والبعد عن السلوكيات الخاطئة المسببة للإهدار والتقنيات الحديثة التى توفرها الدولة المصرية فى مجال الحفاظ على مياه الشرب من الإهدار متمثلة فى العدادات الكودية وتكنولوجيا القطع الموفرة التى من دورها تخفض الاستهلاك وتساعد فى الحفاظ على المياه من الإهدار.



وفى نهاية الزيارة تم توزيع العديد من البروشورات والمطبوعات التى تحمل عددًا من رسائل التوعية بأهمية الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى، وترشيد الاستهلاك، والتعريف بالخدمات التى تقدمها الشركة من خلال قنوات التواصل المختلفة مع الشركة.







جانب من الزيارة (1)



جانب من الزيارة (2)



محطة مياة شبين الكوم البحارى تستقبل طلاب كلية التمريض (1)



محطة مياة شبين الكوم البحارى تستقبل طلاب كلية التمريض (2)



