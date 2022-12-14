اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يحتفل بنجاح مؤتمر المناخ Cop 27 ويكرم عدد من القيادات.. صور

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 01:20 ص
محافظ جنوب سيناء يحتفل بنجاح مؤتمر المناخ Cop 27 ويكرم عدد من القيادات.. صور جانب من حفل التكريم
جنوب سيناء فايزة مرسال

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قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بتلبية دعوة أعضاء الهيئة الهندسية بشرم الشيخ وقام بزيارتهم في المقر الإدارى بالمدينة، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء محمود السولية مستشار المحافظ للمحليات، واللواء رماح هاشم القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، حيث تم الاجتماع بعدد من المشاركين بالمشروعات التى أقيمت بالمدينة تحضيرا لمؤتمر المناخ والتى كان لها بالغ الأثر فى النجاح العالمى لمؤتمر المناخ 2022.
 
وأشاد المحافظ بكافة الجهود فى العمل، وقام بإبلاغ العاملين الشكر الجزيل من معالى رئيس الوزراء، وكرّم عدد من العاملين بإدارتى المهندسين والمشروعات مثنيا على أداء الجميع، وأكد استمرار التعاون بين أجهزة المحافظة والهيئة الهندسية فى عدد من المشروعات بمدن المحافظة.
 
 
اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء خلال حفل التكريم (1)
اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء خلال الحفل 

اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء خلال حفل التكريم (2)
اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء خلال حفل التكريم

اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء خلال حفل التكريم (3)
اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء خلال حفل التكريم

اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء خلال حفل التكريم (4)
جانب من حفل التكريم

 


محافظ جنوب سيناء

شرم الشيخ

نجاح مؤتمر المناخ

cop27



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