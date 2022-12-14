اليوم السابع
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الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 08:29 م
أكرم القصاص
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محافظ جنوب سيناء يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بشرم الشيخ

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 07:37 م
محافظ جنوب سيناء يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بشرم الشيخ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء: ياسر عامر

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تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الأربعاء، الاستعدادات النهائية بمبنى مجلس المدينة الجديد بمدينة شرم الشيخ، خلال جولة تفقدية رافقه خلالها الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء رماح هاشم القائم باعمال رئيس مدينة شرم الشيخ وعدد من القادة التنفيذيين  ومهندسى المشروع.
 
تفقد المحافظ مركز خدمات مصر، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وقاعة المؤتمرات بالمبني، ومركز الأزمات والطوارئ والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة، ومكاتب الموظفين، كما تابع استكمال اثاث المجلس من مكاتب ومفروشات وأجهزة ومرافق ووسائل حماية ،  وكذا استكمال اعمال التجميل واللاند سكيب.
 
وأكد فودة أن مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة ومن المباني الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة، وطالب بزيادة وتيرة العمل حتى يكون المجلس جاهزا للإفتتاح خلال الفترة القليلة القادمة.
 
جانب من الجولة (1)
 

جانب من الجولة (2)
 

جانب من الجولة (3)
 

جانب من الجولة (4)
 

جانب من الجولة (5)
 

جانب من الجولة (6)
 

جانب من الجولة (7)
 

جانب من الجولة (8)
 

جانب من الجولة (9)
 

جانب من الجولة (10)
 

جانب من الجولة (11)
 

جانب من الجولة (12)
 

جانب من الجولة (13)
 

جانب من الجولة (14)
 

جانب من الجولة (15)
 

جانب من الجولة (16)
 

 


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