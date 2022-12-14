محافظ جنوب سيناء يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بشرم الشيخ

جنوب سيناء: ياسر عامر

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الأربعاء، الاستعدادات النهائية بمبنى مجلس المدينة الجديد بمدينة شرم الشيخ، خلال جولة تفقدية رافقه خلالها الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء رماح هاشم القائم باعمال رئيس مدينة شرم الشيخ وعدد من القادة التنفيذيين ومهندسى المشروع.

تفقد المحافظ مركز خدمات مصر، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وقاعة المؤتمرات بالمبني، ومركز الأزمات والطوارئ والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة، ومكاتب الموظفين، كما تابع استكمال اثاث المجلس من مكاتب ومفروشات وأجهزة ومرافق ووسائل حماية ، وكذا استكمال اعمال التجميل واللاند سكيب.

وأكد فودة أن مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة ومن المباني الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة، وطالب بزيادة وتيرة العمل حتى يكون المجلس جاهزا للإفتتاح خلال الفترة القليلة القادمة.