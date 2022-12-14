محافظ الدقهلية يترأس اجتماعا لمسئولى السكك الحديدية ورؤساء الوحدات المحلية

الدقهلية – محمد الحبشى

ترأس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا موسعا لمسئولي قطاع السكك الحديدية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والذى نظمته الإدارة العامة للمرافق بديوان عام المحافظة بإشراف المهندسة شيماء الصديق مدير عام الإدارة.

وتناول "مختار" خلال الاجتماع جهود المحافظة فى تطوير مزلقانات السكة الحديد بالمراكز والمدن والأحياء، وثمن محافظ الدقهلية الدعم المستمر من وزارة النقل ممثلة فى كامل الوزير وزير النقل، ودعمه المستمر لمشروعات محافظة الدقهلية في قطاع النقل والمواصلات.

وأكد "مختار" علي ضرورة حصر ومراجعة كافة مزلقانات السكك الحديد والفتحات الغير قانونية بجوارها وغلقها فورا حرصا علي حياة المواطنين بنطاق المحافظة.

ووجه "مختار" لأهمية التنسيق الكامل فيما بين الوحدات المحلية وقطاع السكك الحديد وادارة المرور لغلق كافة المزلقانات التي تم انشاء كباري علوية بديلة عنها تحقيقا للصالح العام.

وأشار "مختار" إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل من اجل تحقيق الصالح العام لمواطني محافظة الدقهلية، بالتنسيق والتعاون الكامل مع كافة الوزارات والهيئات المركزية بالقاهرة.