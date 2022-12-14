اليوم السابع
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لو مافيش أمر تكليف من شركة التوزيع.. محضر سرقة الكهرباء يصبح "لاغى"

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 08:00 ص
لو مافيش أمر تكليف من شركة التوزيع.. محضر سرقة الكهرباء يصبح "لاغى" عداد كهرباء
كتبت رحمة رمضان

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يعتبر أمر تكليف بمامورية ضبط سارقي التيار الكهربائي سواء من قبل شركات توزيع الكهرباء او من خلال مباحث شرطة الكهرباء أمر ضرورى لضمان صحة محضر سرقة التيار الكهربائي و بدونه يعتبر المحضر لاغى و كأن لم يكن ، وفيما يلي شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائي : 
 
 
1- أن يكون محضر السرقة بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من شركة توزيع الكهرباء التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً.
 
2-  أن يكون  الضبط بحضور الشخص المخالف أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.
 
3- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
 
4- إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
 
5- يجب  تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.
 
6- يجب أن يتضمن التقرير وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة.
 
7-  أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها و  إثبات الحالة الظاهریة للعداد .

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

سرقات التيار الكهربائي



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