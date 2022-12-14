لو مافيش أمر تكليف من شركة التوزيع.. محضر سرقة الكهرباء يصبح "لاغى"

كتبت رحمة رمضان

يعتبر أمر تكليف بمامورية ضبط سارقي التيار الكهربائي سواء من قبل شركات توزيع الكهرباء او من خلال مباحث شرطة الكهرباء أمر ضرورى لضمان صحة محضر سرقة التيار الكهربائي و بدونه يعتبر المحضر لاغى و كأن لم يكن ، وفيما يلي شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائي :

1- أن يكون محضر السرقة بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من شركة توزيع الكهرباء التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً.

2- أن يكون الضبط بحضور الشخص المخالف أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.

3- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.

4- إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.

5- يجب تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.

6- يجب أن يتضمن التقرير وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة.

7- أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها و إثبات الحالة الظاهریة للعداد .