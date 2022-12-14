لماذا قد يعود سرطان الثدي ؟ نصائح لمنع تكراره

كتبت إيناس البنا

بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يحدث سرطان الثدي عندما تنمو الخلايا في الثدي خارج نطاق السيطرة، وتنقسم مكونة كتلة من الأنسجة تعرف باسم الورم.هناك أنواع مختلفة من سرطانات الثدي، وتعتمد على خلايا الثدي التي تتحول إلى سرطان، تساعد تصوير الثدي بالأشعة السينية في الكشف المبكر.

يعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء، ويحتل المرتبة الثانية بعد سرطان الجلد ، ومن المرجح أن يصيب النساء فوق سن الخمسين.

كيف يبدأ سرطان الثدي؟



حسب موقع " everydayhealth"، فإن سرطان الثدي يبدأ في أجزاء مختلفة من الثدي ، وهو مصنوع من

الفصيصات: الغدد التي تفرز الحليب

القنوات: الأنابيب التي تحمل الحليب إلى الحلمات

النسيج الضام: هو نسيج ليفي ودهني يجمع كل شيء معًا.

وفقًا لخبراء الصحة، في حين أن معظم سرطانات الثدي تبدأ في القنوات أو الفصيصات، فإن الخلايا تنتشر بسرعة كبيرة في الخارج وكذلك من خلال الدم والأوعية الليمفاوية.

لماذا قد تصبح الإصابة بسرطان الثدي متكررة؟

يقول خبراء الصحة إن سرطان الثدي يستمر في العودة حتى بعد العلاج لأن العديد من الخلايا السرطانية أثناء الإزالة تصبح نائمة ولا تظهر في الأشعة أو التصوير الشعاعي للثدي أو الفحص المجهري.

ما هي أنواع التكرارات الشائعة؟



يقول الأطباء إن التشخيص الجديد لسرطان الثدي قد يكون من ثلاثة أنواع:

موضعي عندما يعود السرطان في نفس الثدي مثل الورم الأصلي

قريب عندما يعود السرطان بالقرب من الورم الأصلي ، في الغدد الليمفاوية في الإبط أو حول منطقة الكتف

بعيد عندما ينتشر سرطان الثدي إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل الرئتين والعظام والدماغ، وهو سرطان النقيلي المعروف باسم سرطان المرحلة 4.

علامات وأعراض سرطان الثدي المتكرر



قد يعود سرطان الثدي في نفس مكان السرطان الأصلي ، أو قد ينتشر إلى مناطق أخرى من جسمك.

إذا خضعت لعملية استئصال الكتلة الورمية ، فقد يأتي السرطان مرة أخرى في أنسجة الثدي المتبقية وإذا أجرى الطبيب عملية استئصال الثدي ، فقد يتكرر في الأنسجة التي تبطن جدار الصدر أو الجلد.

بعض أعراض سرطان الثدي المتكرر هي:

كتلة جديدة في ثديك

تغييرات في جلد ثديك

التهاب الجلد أو احمراره

إفرازات سائلة ملطخة بالدم أو صافية من الحلمة.

ألم في الصدر

منطقة جديدة من السماكة على طول أو بالقرب من ندبة استئصال الثدي

السعال المستمر

فقدان الوزن

الصداع الشديد الذي يمكن أن يؤدي إلى النوبات

فقدان الشهية

ضيق التنفس

اليرقان

آلام العظام

حمى أو قشعريرة أو سعال

سهولة حدوث كدمات أو نزيف

مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء والإسهال

وفقًا لـ Healthline ، فإن معظم حالات تكرار الإصابة بسرطان الثدي تحدث حوالي خمس سنوات من العلاج، يقترح الأطباء أنه يمكن تقليل المخاطر عن طريق العلاج الإشعاعي.

مركز السيطرة على الأمراض يقول إن هناك دائمًا فرصة بنسبة 3-15 % لعودة سرطان الثدي في غضون 10 سنوات من العلاج.

كيف تمنع التكرار؟



يعتمد علاج تكرار الإصابة بسرطان الثدي على نوع ومكان حدوث السرطان، تشمل بعض العلاجات ما يلي:

استئصال الثدي

العلاج الكيميائي

العلاج بالهرمونات

العلاج المناعي

علاج إشعاعي

العلاج الموجه