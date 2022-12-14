وقال شميهال -في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الأربعاء، عبر تطبيق تليجرام-: "تحدثنا عن الإمداد الإضافى لأنظمة الدفاع الجوي لحماية أجوائنا والدعم المالي من الاتحاد الأوروبي وفرنسا لميزانية أوكرانيا واستعادة نظام الطاقة في أوكرانيا وشراء المعدات اللازمة لإجراء إصلاحات سريعة والوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، مع التشديد على ضرورة نزع السلاح من محيطها في أسرع وقت ممكن".

وشكر رئيس وزراء أوكرانيا الرئيس الفرنسي على تنظيم مؤتمر "التضامن مع الشعب الأوكراني"، قائلا: "حكومة فرنسا وشعبها حليفان لنا في النضال من أجل حرية أوكرانيا واستقلالها في الحرب ضد روسيا".

جدير بالذكر أن شميهال وسيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكا ومسؤولين في الحكومة الأوكرانية في زيارة رسمية إلى فرنسا.