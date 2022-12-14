اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 11:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

كفالة مليون دولار لأمريكي دخل المحكمة بـ"ترسانة أسلحة" لانتزاع "حضانة" طفله

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 11:23 ص
كفالة مليون دولار لأمريكي دخل المحكمة بـ"ترسانة أسلحة" لانتزاع "حضانة" طفله اسلحة
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت محكمة أمريكية كفالة تقدر بمليون دولار، عن رجل حمل أسلحة الى محكمة في ولاية واشنطن خلال وقت سابق من الاسبوع، مما أدى لاغلاق ومواجهة استمرت 3 ساعات قبل القاء القبض عليه، وفقا لشبكة ايه بي سي.

 

أفادت صحيفة ديلي هيرالد أن القاضية جينيفر رانكورت، رئيسة محكمة مقاطعة سنوهوميش، أفرجت بكفالة خلال أول مثول أمام المحكمة عن ديفيد هسو البالغ من العمر 32 عامًا.

 

طلب لوركان مالون محامي ديفيد هسو الافاراج عن موكله بكفالة مخفضة، مشيرًا إلى أن هسو ليس لديه تاريخ إجرامي ولم يتم اتهامه بأي جرائم عنيفة، وظل هسو، من ودينفيل، مسجونًا بعد ظهر الثلاثاء.

 

قالت رانكورت إنها وجدت سببًا محتملًا لاحتجاز هسو أثناء التحقيق في مقاومة الاعتقال ، وحمل سلاح مخفي ، والسلوك غير المنضبط ، والعرض غير القانوني لسلاح.

 

ووفقا للتقرير، دخل هسو الى ردهة محكمة مقاطعة سنوهوميش في إيفريت في حوالي الساعة 12:30 ظهرًا الاثنين حاملا بنادق وذخيرة، وقال المحققون في وثائق المحكمة إن هسو طالب بمقابلة قاضيين وعمدة لتغيير ترتيبات حضانة طفله.

 

قالت السلطات إن هسو واجهه على الفور ضباط إنفاذ القانون وأمروه بإلقاء أسلحته ، مضيفة أنه وضع بندقيتين على الأرض ، لكنه رفض التخلي عن أسلحة نارية وأسلحة إضافية ومغادرة المبنى، وبعد ساعات من المفاوضات مع تطبيق القانون ، تم القبض على هسو ولم يصب احد.

 

وقالت السلطات إنهم استعادوا بندقيتين وأربع مسدسات وأكثر من 300 طلقة وسترة واقية من الرصاص وستة سكاكين وفأس ومقبض نحاسي من بهو قاعة المحكمة.

 

 


الولايات المتحدة

اخبار أمريكا

واشنطن

محكمة

أسلحة

فوضي السلاح



الموضوعات المتعلقة

حادث سوبرماركت فيرجينيا يعيد جدل "فوضى السلاح".. جرائم القتل المنسوبة للبنادق زادت 81%.. أمريكا تسجل 607 حوادث إطلاق نار فى 10 أشهر.. "CNN": الثقافة الأمريكية "استثناء عالمى".. ودعوات لاتباع "النهج الأسترالى"

السبت، 26 نوفمبر 2022 12:30 ص

"فوضى السلاح" تعود لأمريكا قبل يومين من احتفالات عيد الشكر.. "NBC": مقتل 6 فى سوبر ماركت بولاية فيرجينيا على يد موظف غاضب.. وأرشيف عنف السلاح يرصد 603 عمليات إطلاق نار جماعى فى 2022.. وجدل قوانين الحيازة مستمر

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 08:30 م

فوضى السلاح فى أمريكا.. "‏AP‏": سلطات فينيكس صادرت 711 بندقية فى أسبوعين

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 11:33 م

"الأخلاق الحميدة".. قانون جديد لمواجهة فوضي السلاح فى نيويورك.. 16 ساعة تدريب وأرشيف 3 سنوات على السوشيال ميديا لإثبات حسن السلوك أبرز شروط الحيازة.. وقائمة طويلة من "أماكن الحظر" تفرض قيود على المسلحين

الخميس، 01 سبتمبر 2022 08:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة