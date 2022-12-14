كفالة مليون دولار لأمريكي دخل المحكمة بـ"ترسانة أسلحة" لانتزاع "حضانة" طفله

كتبت: نهال أبو السعود

حددت محكمة أمريكية كفالة تقدر بمليون دولار، عن رجل حمل أسلحة الى محكمة في ولاية واشنطن خلال وقت سابق من الاسبوع، مما أدى لاغلاق ومواجهة استمرت 3 ساعات قبل القاء القبض عليه، وفقا لشبكة ايه بي سي.

أفادت صحيفة ديلي هيرالد أن القاضية جينيفر رانكورت، رئيسة محكمة مقاطعة سنوهوميش، أفرجت بكفالة خلال أول مثول أمام المحكمة عن ديفيد هسو البالغ من العمر 32 عامًا.

طلب لوركان مالون محامي ديفيد هسو الافاراج عن موكله بكفالة مخفضة، مشيرًا إلى أن هسو ليس لديه تاريخ إجرامي ولم يتم اتهامه بأي جرائم عنيفة، وظل هسو، من ودينفيل، مسجونًا بعد ظهر الثلاثاء.

قالت رانكورت إنها وجدت سببًا محتملًا لاحتجاز هسو أثناء التحقيق في مقاومة الاعتقال ، وحمل سلاح مخفي ، والسلوك غير المنضبط ، والعرض غير القانوني لسلاح.

ووفقا للتقرير، دخل هسو الى ردهة محكمة مقاطعة سنوهوميش في إيفريت في حوالي الساعة 12:30 ظهرًا الاثنين حاملا بنادق وذخيرة، وقال المحققون في وثائق المحكمة إن هسو طالب بمقابلة قاضيين وعمدة لتغيير ترتيبات حضانة طفله.

قالت السلطات إن هسو واجهه على الفور ضباط إنفاذ القانون وأمروه بإلقاء أسلحته ، مضيفة أنه وضع بندقيتين على الأرض ، لكنه رفض التخلي عن أسلحة نارية وأسلحة إضافية ومغادرة المبنى، وبعد ساعات من المفاوضات مع تطبيق القانون ، تم القبض على هسو ولم يصب احد.

وقالت السلطات إنهم استعادوا بندقيتين وأربع مسدسات وأكثر من 300 طلقة وسترة واقية من الرصاص وستة سكاكين وفأس ومقبض نحاسي من بهو قاعة المحكمة.