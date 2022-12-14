وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق ينهي أكثر من عام من المفاوضات بين الحكومات الوطنية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، ومن المتوقع أن يتبناها الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة.

وتهدف ضريبة الكربون على المنتجات الأجنبية في حال لم تلبي شروط انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري، وستكون أول ضريبية بيئية في قواعد التجارة العالمية على صعيد السلع المستوردة، ومن المتوقع أن يتبنى المشروع الاتحاد الأوروبي في إطار حزمة شاملة من التشريعات للحد من الاحتباس الحراري.