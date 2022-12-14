فرنسا تتأهب وتنشر 10 ألاف شرطى بالتزامن مع مباراة فريقها الوطنى والمغرب

اعلنت السلطت الفرنسية اتخاذ إجارءات مشددة على خلفية إقامة مبارة كأس العالم لكرة القدم بين فريقى المغرب وفرنسا، إذ تتوقع الشرطة العديد من التجمعات العفوية في باريس والمدن الكبرى بعد نصف النهائي.

ونقلت صحيفة 20 مينوت الفرنسية، انه بالفعل يوم السبت الماضي ، التقى ما يقرب من 20000 من المشجعين بشكل عفوي " دون اى ترتيب مسبق" في جادة الشانزليزيه الساعة 7 مساء.

وحتى ينطلق الحدث دون أي عوائق ، أعلن جيرالد دارمانين وزير الداخلية الفرنسى مساء الثلاثاء ، أمام الجمعية الوطنية ، حشد 10 آلاف من رجال الشرطة والدرك في فرنسا.

واوضح درمانين انه سيتم نشر نصف القوى العاملة في إيل دو فرانس ، بما في ذلك 2200 في باريس ، ولا سيما حول الشانزليزيه. وبالتالي تضاعف أعداد رجال الامن في فرنسا مقارنة عما كانت عليه يوم السبت (تم حشد 5000 شرطي ، من بينهم 1200 في باريس).

وأضاف انه سيتم إغلاق عدد من الطرق التى قد تساهم فى وصول جماهير وحدوث تجمعات

ومن جهة اخرى قالت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية، أن عمدة الدائرة الثامنة في باريس، طالب الثلاثاء، بإغلاق جادة الشانزليزيه أمام السيارات من الساعة 8 مساءً، وذلك تحسبًا لوقوع أعمال شغب خلال مباراة المغرب وفرنسا في تصفيات النصف النهائي لكأس العالم.

وتقام مباراة المغرب وفرنسا، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء ، في إطار نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022.