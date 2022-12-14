طقس دمياط اليوم .. مستقر وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة‎‎.. صور

تشهد محافظة دمياط اليوم طقس مستقر، على كافة مدن المحافظة، إلا أنه هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع وجود رياح وارتفاع في منسوب مياة نهر النيل.
واعلنت محافظة دمياط استمرار تطبيق حالة الطوارئ تسحبا لأية تغيرات تطرأ على حالة الطقس، ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انتشار معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشوارع المحافظة، إضافة إلي وجود حملات مكثفة لتطهير بالوعات تصريف مياة الأمطار.
وعلى صعيد آخر انتظمت العمل داخل هيئة ميناء دمياط بشكل طبيعي، وقد شهدت الميناء تداول السفن والحاويات خلال اليوم، كما انتظمت أيضا رحلات الصيد بمدينة عزبة البرج.
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا خريفيا مائلا للبرودة فى الصباح الباكر، معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14.
طقس دمياط الآن
طقس دمياط اليوم
طقس دمياط
طقس محافظة دمياط اليوم
طقس محافظة دمياط
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