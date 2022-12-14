طقس بنى سويف اليوم.. استقرار فى الأحوال الجوية وسطوع لأشعة الشمس

بنى سويف - هانى فتحى

تشهد محافظة بنى سويف، منذ صباح اليوم حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تشهد المحافظة سطوع لأشعة الشمس مع استقرار الأحوال الجوية واختفاء السحب، وتصل درجة الحرارة الآن بمحافظة بنى سويف 21 درجة مئوية.

من جانبها أكدت المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف، على جاهزية الشركة بفروعها فى المراكز لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا خريفيا مائلا للبرودة فى الصباح الباكر، معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى،وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14.