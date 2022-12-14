طقس الوادى الجديد.. دافئ ومشمس ودرجة الحرارة تسجل 22 درجة.. صور

شهدت حالة الطقس بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار والأجواء الدافئة وسطوع كامل للشمس منذ بداية اليوم وهبوب رياح خفيفة تصل سرعتها إلى حوالى 7 كيلو مترات فى الساعة، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة نسبيًا فى ساعات الليل لتسجل حوالى 13 درجة مئوية وتنخفض بشدة فى أطراف المحافظة والمناطق النائية.

وأعلنت محافظة الوادى الجديد، جاهزية القطاعات التنفيذية المختصة تحسبا لأى لأية تداعيات تنتج عن سوء حالة الطقس، كما جرى رفع درجة الاستعداد والطوارئ فى جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى المراكز.

وشهدت المحافظة استقرار فى حالة الطقس وعدم سقوط أمطار حتى الآن، حيث تتميز محافظة الوادى الجديد بمناخ حار جاف صيفًا دافئ شتاءً ومشمس على مدار النهار والأمطار نادرا ما تسقط على المحافظة حيث تتميز الوادى الجديد بأعلى نسبة سطوع للشمس على مستوى العالم طوال شهور السنة ويتم الاستفادة منها كمصدر للطاقة المتجددة وبديلا للكهرباء فى جو تشغيل آبار الرى وإنارة المنشآت الحكومية والمساجد والمنازل.