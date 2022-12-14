اليوم السابع
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طقس المنوفية اليوم.. مستقر على أنحاء المدن والقرى

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 11:48 ص
طقس المنوفية اليوم.. مستقر على أنحاء المدن والقرى طقس المنوفية اليوم
المنوفية - محمد فتحى

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تشهد اليوم الأربعاء معظم مدن وقرى محافظة المنوفية، حالة من الطقس المستقر منذ بداية صباح اليوم، حيث تشهد المحافظة سماء صافية وشمس ساطعة على معظم أنحائها وتبلغ درجات الحرارة 23 نهارا وتنخفض ليلا لتصل إلى 14 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا خريفيا مائلا للبرودة فى الصباح الباكر، معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14.

 


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