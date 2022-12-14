طقس الإسكندرية اليوم.. تحسن فى الأحوال الجوية على مستوى المحافظة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

رصد "اليوم السابع" صورا لحالة الطقس بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء ، تحسن ملحوظ في عروس البحر المتوسط وسطوع الشمس، ودرجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية علي المحافظة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا خريفيا مائلا للبرودة فى الصباح الباكر، معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14.



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