ضبط 8 أطنان أسماك مجمدة منتهية الصلاحية خلال حملة رقابية بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

شنت الإدارة العامة للرقابة والمتابعة الميدانية بديوان عام محافظة البحيرة، حملات مكبرة علي ثلاجات المواد الغذائية والمطاعم بمركز إدكو، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة ومديرية الطب البيطري.

أسفرت الحملات عن تحرير31 محضر متنوع، وضبط 400 كرتونة أسماك هارنج بإجمالي 8000 كيلو غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة تجميد بمصنع لتصنيع الأسماك المدخنة .

كما تم تحرير 7 محاضر لحوم وكبد دواجن مابين ذبح خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الأدمى بإجمالي 70 كيلو، وأسفرت الحملات أيضا عن تحرير 23 محضر جنح صحية وإعدام 10 كيلو مواد غذائية مختلفة وغلق 3 منشات تدار بدون ترخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.