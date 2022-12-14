ضبط 5.5 طن أسمنت وطن حديد بدون فواتير داخل مخزن وعدم الإعلان عن الأسعار بالغربية

الغربيــــة فريق محافظات

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية مكبرة بناء علي تعليمات هيئة الرقابة الادارية تشكلت الحملة من مفتشي الرقابة التجارية تحت إشراف عادل الكفافى مدير عام التجارة الداخلية وعضوية محمد فوزي واحمد فاروق وتامر الأشعل من كبار مفتشي الرقابة التجارية بالمديرية.

أسفرت الحملة عن ضبط 1 طن حديد تسليح 12 ملل وضبط 5.5 خمسة ونصف طن اسمنت بحيازة مخازن الحديد والأسمنت لعدم الإعلان عن أسعارالحديد والأسمنت و الكميات المخزنة وعدم وجود فواتير دالة علي مصدر شرائها مما يسهل الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

حرزت المضبوطات علي ذمة المحاضر تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار من النيابة بشأنها.