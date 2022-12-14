ضبط 46 مخالفة تموينية بأسواق دمياط‎‎

دمياط - هيثم مراد

تمكنت حملة تموينية من ضبط عددا من المخالفات داخل بعض المحال التجارية بأسواق دمياط، والتى بلغت 46 مخالفة متنوعة.

وقامت الحملة بضبط عددا من مخالفات خاصة بعدم الاعلان عن الاسعار، فضلا عن طرح بعض المنتجات بأسعار أعلى من القيمة المقررة، فضلا عن ضبط مخالفات أخرى لعدم حمل شهادة صحية، إضافة إلى مخالفات أخرى بشأن عرض منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي.

ومن جانبه شدد المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أن هناك حملات مكثفة تتم بشكل مستمر لضبط الأسواق، لافتا إلى أن هناك عقوبات رادعة بشأن المخالفين.

وأوضح وكيل تموين دمياط، أن الحملات الانضمامية مستمرة هى الأخرى لمتابعة كافة المعروضات باسواق المحافظة، مشددا على ضرورة التزام المحال التجارية بتطبيق التعليمات المقررة لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، موضحا أن هناك خطة يتم العمل خلالها لضمان تقديم غذاء أمن للمواطنين.